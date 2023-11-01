В России стартовала льготная программа «Арктической ипотеки»

С 1 ноября в России стартовала льготная программа «Арктическая ипотека». Об этом сообщаетТАСС.

Отмечается, что «Арктическая ипотека» будет действовать в Мурманской области, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в северных муниципалитетах Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Воспользоваться льготной программой смогут супруги или не состоящие в браке заемщики не старше 36 лет, имеющие как минимум одного ребенка в возрасте до 19 лет. Кредит с господдержкой могут взять также получатели бесплатных земельных участков по программе «Гектар Арктики», участники программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и медики и педагоги в возрасте от 21 до 70 лет.