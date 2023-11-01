В Гильдии риелторов объяснили отказы банков по ранее одобренной ипотеке

«Какое-то количество потенциальных покупателей последние две недели — им реально не подтвердили возможность выдачи ипотеки. Надо отметить, когда вы приходите без конкретной квартиры в банк и получаете согласие, исходя из вашей платёжеспособности, на возможность получения кредита по определённой процентной ставке — это одна история. Когда вы приходите с конкретной квартирой, банк рассматривает конкретную квартиру, её надёжность как ипотечного обеспечения. Любой кредит, который выдаётся, обеспечивается исключительно именно ипотечной квартирой для банков. Поэтому риски возможного снижения цен на жильё и на квартиры для банков являются достаточно существенными.



Если заёмщик не сможет уплачивать ипотеку, то банк ничего не сможет сделать, кроме как взыскать эту квартиру. Если цена на эту квартиру упала на 20-30%, что с этим делать, банку непонятно, потому что кредит он предоставил, например, под 90% от стоимости. В этой ситуации банк однозначно потеряет 10-20%, даже если выведет эту квартиру на торги и продаст. Я думаю, что банки какое-то переосмысление провели. Надо понимать, что ипотечные кредиты, которые были согласованы в августе-сентябре, ипотечная ставка по этим кредитам действовала с задержкой примерно на месяц. Банки эту ситуацию рассматривали лояльно. С учётом того, что в августе можно было получить согласование ипотеки под 11%, а сегодня ключевая ставка на несколько процентов выше той согласованной ипотеки, я думаю, что у банков просто нет возможности сохранять такую низкую ставку, а по высокой, например, заёмщик уже не проходит. Банки по-другому начали относиться к ипотечным рискам в текущей ситуации».