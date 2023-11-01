В Госдуме предлагают откорректировать льготную ипотеку

Первый взнос по льготной ипотеке следует увеличить, а саму программу оставить в тех регионах, где существует недостаток спроса. Такие предложения в Центробанк направил член Комитета Госдумы по строительству Александр Якубовский. В думском комитете по финансовому рынку также предлагают внести некоторые усовершенствования в сфере ипотеки, здесь разработали новый инструмент — жилищный вклад. Глава комитета Анатолий Аксаков пояснил «Парламентской газете», что такой целевой механизм позволит соотечественникам быстрее накопить деньги на первоначальный взнос.

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За три года действия госпрограммы льготной ипотеки цены на новостройки выросли почти на 91 процент по сравнению с 2019 годом, а на вторичное жилье — на 61 процент». При этом, средние номинальные доходы граждан, согласно данным Росстата, за тот же срок выросли на 27,5 процента, достигнув 45 272 рублей, «а реальные располагаемые доходы (с поправкой на инфляцию и за вычетом регулярных платежей) сократились в 2020 году на 2 процента, в 2021 году прибавили 3,2 процента, а в 2022 году опять потеряли один процент.

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Таким образом, отметил Александр Якубовский, важнейшая для россиян и заявленная государством цель льготной ипотеки — повышение доступности жилья, в текущих реалиях не достигается. Более того, ежегодно существенно растут затраты федерального бюджета на продолжение программы. По мнению депутата, ситуацию поможет исправить переход как к более адресным программам ипотечного кредитования, так и запуск их локально «там, где необходимо стимулировать недостаточный спрос».

«Мы хотим, чтобы льготная ипотека из механизма инвестирования стала реальным механизмом поддержки граждан и отрасли. При этом те колоссальные средства, которые сейчас государство тратит на поддержку общей программы ипотеки, возможно использовать для решения проблемы жилья для детей-сирот и другие программы по строительству и предоставлению жилья в рамках социального найма», — пояснил Александр Якубовский нашему изданию.

О том, что на ипотечном рынке должна произойти некоторая перегруппировка позиций, заявляют и в Комитете Госдумы по финрынку. По словам его председателя Анатолия Аксакова, серьезное влияние на ситуацию может оказать законопроект, который он внес в Госдуму на прошлой неделе.

«Речь идет о формировании относительно долгосрочных жилищных вкладов. Сейчас самое время подобных вкладов. По замыслу законопроекта эти вклады должны стать первоначальным взносом при получении ипотечного кредита. Соответственно, под выгодный процент можно сформировать определенную сумму, а к моменту получения кредита процент по ипотеке снизится. Таким образом, можно выиграть вдвойне: получить высокий процент по долгосрочному вкладу и низкий по ипотеке».