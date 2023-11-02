Перечислены лучшие города для обмена «однушки» на «трешку»

Казань — город, в котором поменять однокомнатную квартиру на трехкомнатную в новостройке выгоднее всего. Разница между средней стоимостью «однушки» (7,3 млн рублей) и «трешки» (11,4 млн рублей) там — 56%, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Яндекс Недвижимости».

В Новой Москве для переезда из однокомнатного жилья (10,3 млн рублей) в трехкомнатное (16,2 млн рублей) нужно добавить 5,9 млн рублей. Так, разница в цене объектов в среднем составляет 58%. А в Екатеринбурге между «однушками» (4,8 млн рублей) и «трешками» (7,8 млн рублей) она оценивается в 62%.

Что касается вторичного рынка, то наиболее выгодный регион для переезда из «однушки» в «трешку» в сегменте вторичного жилья — Ленинградская область. Исследование показало, что там разница в средней цене однокомнатной квартиры (5,5 млн рублей) и трехкомнатной (8,3 млн рублей) достигает 51%.

В Казани разница стоимости между вторичным однокомнатным жильем (5,9 млн рублей) и трехкомнатным (9,5 млн рублей) составляет 60%.

На третьей строчке — Нижний Новгород, где разница в средней цене квартир составила 66%.