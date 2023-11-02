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Власти Турции ужесточают требования к жилью для туристов

Турецкие власти приняли решение об ужесточении требований для предоставления аренды жилья туристам на срок менее ста дней. Теперь от владельцев жилых помещений требуется лицензия и согласие от всех собственников в здании, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «Resmi Gazete».

Как уточняется, им нужно соблюдать правила, в противном случае арендодатели столкнутся с крупным штрафом.

В данном случае необходимо получить лицензию министерства культуры и туризма до заключения договора аренды, указало издание Milliyet. Оно, в свою очередь, сослалось на сам закон. Он регулирует, что разрешительные сертификаты могут выдаваться через губернаторов.

Тем, кто сдает в аренду дома для туристических целей без разрешения, будут выписывать штраф в размере 100 тысяч турецких лир. Затем в течение 15 дней им предоставляется разрешение на осуществление деятельности.

При дальнейшей сдаче сдавать жилплощадь туристам без разрешения лицо должно будет выплатить штраф в размере 500 тысяч турецких лир. Ему также потом предоставят дополнительные 15 дней.

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Лицам, продолжающим деятельность без разрешения по истечении вторых 15 дней, выпишут административный штраф в размере одного миллиона турецких лир.

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