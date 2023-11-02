В России подорожало вторичное жилье

"По итогам сентября-октября заметно смещение спроса со вторичного рынка в сегмент новостроек за счет разрыва в ипотечных ставках между двумя этими сегментами. Вероятно, в ближайшее время ипотека на вторичном рынке подорожает еще сильнее - ЦБ вновь повысил ключевую ставку. Рост цен на рынке в силу инерции пока что сохраняется, однако в ближайшее время вероятно увеличение доли лотов, где продавцы готовы предоставлять скидки, что приведет к стагнации средних цен на сегодняшних уровнях", - цитирует пресс-служба руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова.