В Москве рекордно упало предложение арендного жилья
В Москве зафиксировано падение предложения аренды квартир с начала года — на 65,5%. Данный показатель стал максимальным за 30 лет, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на риэлтерскую компанию «Инком-Недвижимость».
Компании Est-a-Tet и сервис «Авито-Недвижимость» тоже сообщили о резком снижении предложения (до 50%).
Тенденция объясняется высоким спросом и активным сезоном, который начался уже в середине лета, подчеркивают эксперты.
В августе-сентябре спрос был на 80% выше, чем в начале года, следует из данных «Инком». В настоящее время спрос относительно этих пиковых месяцев уменьшился на 10-20%. Это обусловлено нехваткой предложения, указали в компании.
Спрос начал расти из-за сезонности, возвращения релокантов, дорожающей ипотеки, подчеркивают специалисты.
По их мнению, ситуация с предложением на рынке выровняется к концу текущего года. За это время спрос может уменьшиться, считают собеседники.
Ранее «Известия» сообщили, что в России зафиксировали существенное увеличение спроса на микроквартиры. Речь идет о крупных городах страны. Так, в столице РФ он продемонстрировал рост почти в три раза, а в Санкт-Петербурге — в два раза.