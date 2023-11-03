В Москве рекордно упало предложение арендного жилья

В Москве зафиксировано падение предложения аренды квартир с начала года — на 65,5%. Данный показатель стал максимальным за 30 лет, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на риэлтерскую компанию «Инком-Недвижимость».

Компании Est-a-Tet и сервис «Авито-Недвижимость» тоже сообщили о резком снижении предложения (до 50%).

Тенденция объясняется высоким спросом и активным сезоном, который начался уже в середине лета, подчеркивают эксперты.

В августе-сентябре спрос был на 80% выше, чем в начале года, следует из данных «Инком». В настоящее время спрос относительно этих пиковых месяцев уменьшился на 10-20%. Это обусловлено нехваткой предложения, указали в компании.

Спрос начал расти из-за сезонности, возвращения релокантов, дорожающей ипотеки, подчеркивают специалисты.

По их мнению, ситуация с предложением на рынке выровняется к концу текущего года. За это время спрос может уменьшиться, считают собеседники.