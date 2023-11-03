Эксперт объяснил рекордное снижение предложения по аренде квартир в Москве
Ипотечный брокер, эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о резком сокращении предложения арендных квартир в Москве.
Ранее стало известно, что число доступных для аренды квартир в Москве начала года сократилось на 65,5%. Данный показатель стал рекордным за 30 лет.
Говорить о том, что рынок чувствует себя как-то плохо или на нем произошли существенные изменения, нельзя. Однако по факту предложения на нем стало меньше - клиенты сейчас в большей степени уходят в аренду. Это происходит ввиду того, что ипотека стала менее доступной. Те клиенты, которые, например, планировали покупать "вторичку", сейчас отложили эту историю "до лучших времен". Ставка высокая, и если сравнивать ежемесячные арендные платежи с выплатами по ипотеке, то ипотека получится дороже в два раза. То есть предложений по аренде становится меньше, хотя буквально еще полгода назад ситуация была другой - предложений по аренде было больше, и арендодатели были вынуждены искать потенциальных клиентов и снижать цену, чтобы сдать квартиру.Дмитрий РакутаИпотечный брокер, эксперт по недвижимости
На падении предложения аренды квартир также сказался фактор сезонности, отметил эксперт.
"Начало сентября - это сезон аренды, когда многие переезжают в крупные города. Кто-то переезжает по работе, кто-то - по учебе, поэтому в мегаполисах, в том числе в Москве, баланс предложений и цен меняется. Хорошие лоты быстро разбирают, их становится меньше. При этом подрастает и стоимость аренды", — сказал специалист.
В ближайший год спрос на аренду квартир в крупных российских городах продолжит расти, подчеркнул Ракута.
"В Центробанке прямо заявили, что ужесточение его денежно-кредитной политики продолжится. Поэтому аренда будет иметь определенный спрос. Для тех, кто занимается арендным бизнесом, будет неплохое время с точки зрения заработка", — сказал он.
В настоящее время цены на аренду квартир в России вернулись к рыночным показателям после отката, вызванного уходом с рынка посуточной аренды западных агрегаторов и рядом других факторов, добавил Ракута.
"Тогда наши площадки не были готовы к такому резкому изменению ситуации, и аренда просела. Но сейчас, наоборот, будет поэтапный и плавный рост в пределах инфляции, поскольку будет спрос на аренду квартир", — заключил эксперт.
Вторичное жилье в крупных российских городах в октябре подорожало на 2%, а за год - на 11%, в среднем до 121,1 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали ранее в "Циане".