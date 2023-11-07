Доля сделок по продаже «вторички» в России рекордно снизилась

Доля покупателей вторичного жилья в России по итогам октября рекордно снизилась и составила 34,5%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи». Директор по продажам в этой компании Сергей Зайцев пояснил, что весной 2022 года, во время действия заградительных ипотечных ставок, доля приобретающих вторичное жилье не снижалась ниже 35,9%. По его словам, текущая тенденция к падения спросу на рынке «вторички» отрицательно скажется на среднесрочных и долгосрочных перспективах.

«Те, кто хотел улучшить жилищные условия, столкнутся с проблемами по продаже имеющегося у них жилья, конечно, это отразится на спросе, в том числе на новостройки, несмотря на сохраняющиеся льготные ипотечные программы», — считает специалист.

Он подчеркнул, что в России необходимо сформировать долгосрочную и понятную стратегию кредитования для улучшения жилищных условий, чтобы избежать волн «хайпового спроса». При этом Зайцев заявил о текущем росте сделок на рынке загородной недвижимости — за прошлый месяц она увеличилась с 18,7 до 22%.