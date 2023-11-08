Названы преимущества аренды жилья в Москве перед ипотекой

В последние годы жители Москвы стали выбирать аренду жилья вместо ипотеки. Тренд вызван рядом причин, в том числе некоторыми преимуществами съемных квартир перед кредитом. Об этом рассказал «Ленте.ру» управляющий партнер агентства недвижимости Trust Realty Алексей Балакин.

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В первую очередь россияне предпочитают аренду из-за экономических факторов. Многим москвичам из массового сегмента сложно получить одобрение ипотеки, а высокие процентные ставки делают кредит недоступным. В то же время в премиальном классе основной проблемой является стоимость квартир: объект, который можно снять за 500 тысяч рублей в месяц, при покупке обойдется в 150-250 миллионов рублей.

Роль также играют социокультурные и личные причины. Для москвичей, приехавших из других городов, аренда является более удобной и гибкой опцией по сравнению с покупкой жилья. Рост стоимости квадратного метра на фоне доступной ипотеки, особенно на первичном рынке, стал еще одной причиной повышенного интереса к аренде.