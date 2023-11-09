В Госдуме предложили снизить ставку по льготной ипотеке в два раза

Депутаты Госдумы выступили с инициативой снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5% до 3% годовых. Об этом пишут «Известия».

В настоящее время в России действует несколько федеральных госпрограмм — льготная ипотека на новостройки, «Семейная ипотека», льготная ипотека для IТ-специалистов и другие. Директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков ранее сообщил, что власти обсуждают корректировку условий льготной ипотеки, в том числе повышение первоначального взноса до 20%.

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По данным издания, депутаты намерены 9 ноября внести в нижнюю палату парламента законопроект о снижении ставки по льготной ипотеке.

«Постановлением правительства от 23 апреля 2020 года были утверждены правила действия государственной программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Однако сейчас программа требует корректировки, поскольку в ряде регионов значительно выросли цены на недвижимость», —говорится в пояснительной записке к документу.

Парламентарии обратили внимание на то, что в ряде городов стоимость жилья на новостройки выросла на 20%, что делает льготную программу неэффективной. Для повышения доступности жилья авторы инициативы предлагают снизить ставку до 3%.

«Сегодня на вторичном рынке немало предложений, которые могут оказаться дешевле новостроек, и очень жаль, что люди не могут купить такие квартиры по льготной ипотеке. По сути, этим пользуются многие застройщики и специально завышают цены на квадратные метры, получая от этого суперприбыль», — пояснил причины разработки законопроекта один из его авторов, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Ранее в Центробанке России выразили обеспокоенность резкой разницей в ценах на недвижимость на первичном и вторичном рынке жилья. По данным регулятора, к 1 октября средний уровень цен на первичном рынке стал на 42% выше, чем «на вторичке».