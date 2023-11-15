В Крыму продадут бывшее имущество Коломойского

Национализированное имущество украинского бизнесмена Игоря Коломойского в Крыму выставят на аукционе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов .

«В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО «Транспорт Логистик» — центра отдыха «Европа» в пгт Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому», — написал парламентарий.

В сентябре Константинов сообщал, что первые восемь объектов недвижимости на территории Крыма, которые принадлежали связанным с Украиной лицам и организациям и были национализированы, продали за 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость.