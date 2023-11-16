Набиуллина: ЦБ обеспокоен, что вместе с ростом ипотеки дорожает жилье

«Нас, конечно, не может не беспокоить, что этот рост сопровождается увеличением цен на жильё и снижением качества кредитов за счёт выдачи ипотеки заёмщикам с уже высокой долговой нагрузкой. В будущем это может обернуться большими рисками», — цитирует Набиуллину РИА Новости.