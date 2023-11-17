Россияне активно скупают недвижимость в Испании

Граждане РФ поставили десятилетний рекорд по купле-продаже недвижимости в Испании, следует из отчета Центра статистической информации нотариата страны, с которым ознакомилось РБК. Они совершили свыше 2 тысяч сделок. Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И чуть меньше, чем рекордные значения 2013-2014 годов. При этом эксперты отмечают, что граждане России чаще покупают квадратные метры, чем избавляются от них.

Средняя цена квадрата в Испании за 2023 год выросла на 15% и составила 2,3 тысячи евро. Для того чтобы купить объект недвижимости в этой стране, сначала нужно приехать, чтобы его выбрать. Затем покупатель вносит залог и начинается риелторская проверка на коммунальные и налоговые долги, законность строительства, отсутствие обременений. Если все в порядке, подключается нотариус, договор отправляется на регистрацию в соответствующие органы. Производится оплата.

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Сопутствующие траты на покупку недвижимости — минимум 13% от стоимости. Если полагать, что покупатель выбрал объект дешевле 100 тысяч евро — именно такой лимит переводов в год установили власти Испании для суммы на счетах нерезидентов, — то вся процедура займет около двух месяцев, по истечении которых вы станете обладателем квартиры или домика.

Испанские банки открывают счета клиентам из России, однако одобряют открытие долго. Нужно предоставить справку об уровне доходов и их легальном происхождении. Также в России придется найти банк, подключенный к SWIFT и не находящийся под санкциями, который сможет перевести деньги в Испанию. Непросто, но реально. Кстати, для россиян ограничения на вывод средств российский ЦБ установил в 1 млн долларов в месяц.

Но если вы покупаете недвижимость дороже 100 тысяч евро, возникает проблема с переводом средств. Есть два пути ее решения. Если вы приобретаете объект у компании-застройщика, возможно, с ним можно рассчитаться в какой-то третьей стране. Например, Коста-дель-Соль сейчас застраивает крупная компания из ОАЭ. А затем документ о расчетах в Эмиратах предоставить испанскому нотариусу.

Можно найти недвижимость, принадлежащую россиянину или гражданам из стран СНГ, и рассчитаться в России или «дружественных» странах, возможно, даже в рублях. А затем тоже посетить испанского нотариуса. Либо можно стать резидентом Испании по какой-нибудь программе, тогда ограничений не будет. Продолжает руководитель отдела продаж Estate Spain Инна Полуянова:

Инна Полуянова руководитель отдела продаж Estate Spain «Если вариантов ВНЖ в Европе нет, можно оформить в Испании. Сейчас есть кейсы, когда [документы] достаточно просто оформляются на территории Испании. Можно приехать по шенгенской визе и оформить популярную визу цифрового кочевника, которую запустили с весны этого года. Также еще подходит студенческий вариант визы. И дальше получить этот вариант ВНЖ, затем уже заниматься покупкой. Это тоже облегчает процесс».

Испания — одна из стран Евросоюза, которая предоставляет россиянам возможность приобрести «золотую визу». Инвестиция от полумиллиона евро — и через месяц-два у вас появится ВНЖ, дающий право на работу и ведение бизнеса. А после пяти лет появится ПМЖ. А затем и гражданство Испании. Правда, в случае покупки недвижимости вы столкнетесь с теми же трудностями, что и при покупке объекта дороже 100 тысяч евро. Способы обхода ограничений те же.

Для того чтобы получить ВНЖ и иметь возможность купить недвижимость в Европе, можно рассмотреть и другие программы, отмечает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент — Изи-Виза» София Дефоссе-Аксютина:

София Дефоссе-Аксютина директор международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент — Изи-Виза»«Можно посмотреть на другие программы. Например, Италия тоже имеет программу для экономически независимых заявителей, но не требует приобретения объекта за конкретные деньги. Франция тоже имеет миграционную программу для финансово независимых заявителей, но не требует приобретения конкретного объекта. Здесь тоже нужно сравнить, стоит ли получение вида на жительство инвестиции в 500 тысяч евро. Есть еще венгерская программа, которая тоже позволяет получить сразу на пять лет, но такой большой инвестиции не требует».