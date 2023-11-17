В России сократилось предложение маленьких квартир в аренду

Количество маленьких квартир (площадью до 32 квадратных метров), которых сдают в аренду в больших российских городах, значительно сократилось с января. Снижение показателя оценивается в 74%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «Мир квартир».

Отмечается, что спрос и цены на аренду увеличились из-за падающей доступности покупки жилья в собственность на первичном и вторичном рынках недвижимости. Это, в свою очередь, связано с дорожающей ипотекой, указали в компании.

По словам специалистов, россияне чаще арендуют квартиры, а не покупают их.

Подчеркивается, что в среднем в крупных городах зафиксировано увеличение ставок аренды на небольшие квартиры на 16% — до 17,6 тысячи рублей в месяц. Наибольший рост наблюдается в Чебоксарах (+45%), Новосибирске (+43%) и Челябинске (+42%).

В Москве за неполный год аренда квартиры подобного формата обходится дороже на 13% (средняя арендная ставка 42,5 тысячи рублей в месяц), в Московской области — на 7%, в Петербурге — на 19%.

Среди регионов, в которых цены на аренду упали, — Якутск (- 6%), Ставрополь (- 4%) и Чита (- 3%).