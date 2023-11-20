Ставки на рыночную ипотеку без учета скидок достигли более 17%

Ставки на рыночную ипотеку без учета скидок от банков достигли более 17 процентов. После повышения ключевой ставки в РФ они возросли на 1-3 п.п., передают «Известия».

В частности, в Сбербанке ставка составляет 18,7 процента.

ВТБ и «Открытие» увеличили ставки по ипотеке на «вторичку» — они установили минимальные 16,5 и 16,8 процента соответственно.

Также подчеркивается, что в Газпромбанке минимальный годовой процент по кредиту на готовое жилье достиг 16,2 процента.

Под такие условия подпадают только зарплатные клиенты, которые оформляют страховку жизни и здоровья. Без этого базовый уровень ставки — 19-19,5 процента.

В Совкомбанке годовой процент в составляет 17,49 процента, в «Дом.рф» - 15,8 процента. Кроме того, среди кредитных организаций, поднявших ставки, — Альфа Банк, ПСБ и Ак-Барс банк. Они увеличились до 16,59, 16,3 и 16,5 процента соответственно.

В минувшем месяце Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 15%.