Аренда в Лондоне выросла в цене на 16%

Стоимость аренды в Лондоне поднялась на 16% за этот год. Она стала дороже на 9%, чем по всей Европе, сообщает Bloomberg.

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Агентство отмечает, что аренда жилья за год увеличилась в цене с 800 до 1,5 тысяч фунтов стерлингов (более 100 тысяч рублей).

Из-за дороговизны аренды почти около половины молодых людей (48%) вынуждены уезжать из города, говорится в публикации. Подчеркивается, что на каждые 6 человек, желающих арендовать жилье, была доступна только одна квартира еще в сентябре.

В материале говорится, что Лондон все больше выделяется как место, «где жизнь менее обеспеченных молодых людей больше невозможна».

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS), в июле 2023 года аренда жилья в Великобритании выросла на максимальные с января 2016 года 5,3% в годовом выражении.