Аренда в Лондоне выросла в цене на 16%
Стоимость аренды в Лондоне поднялась на 16% за этот год. Она стала дороже на 9%, чем по всей Европе, сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что аренда жилья за год увеличилась в цене с 800 до 1,5 тысяч фунтов стерлингов (более 100 тысяч рублей).
Из-за дороговизны аренды почти около половины молодых людей (48%) вынуждены уезжать из города, говорится в публикации. Подчеркивается, что на каждые 6 человек, желающих арендовать жилье, была доступна только одна квартира еще в сентябре.
В материале говорится, что Лондон все больше выделяется как место, «где жизнь менее обеспеченных молодых людей больше невозможна».
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS), в июле 2023 года аренда жилья в Великобритании выросла на максимальные с января 2016 года 5,3% в годовом выражении.
Также до этого стало известно, что по итогам февраля в Великобритании инфляция разогналась до 10,4 процента. Рост цен начал ускоряться впервые за последние четыре месяца.