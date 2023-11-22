В России выступили за ограничение доли малогабаритных квартир

В России целесообразно на законодательном уровне ограничить долю малогабаритных квартир в общем объеме жилищного строительства. Об этом заявила заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор, доктор экономических наук Ирина Калабихина в беседе с Aif.ru.

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По ее словам, это необходимо для того, чтобы девелоперы думали не только о том, как бы им было проще продать жилье, но и о том, пригодно ли это жилье для решения демографических задач.

Собеседница оценила структуру жилого фонда в РФ в текущий период с точки зрения демографии. Она отметила, что малогабаритные квартиры — одно- и двухкомнатные — занимают в этой структуре больше 60%.

При этом, по словам специалиста, у Белоруссии и Казахстана этот показатель в районе 50%, а в европейских странах — 20%, в США — меньше 10%.