В России подскочил спрос на комбо-ипотеку: что это такое

Крупные российские банки сообщают о росте спроса на комбинированные ипотечные программы. Они позволяют выплатить часть кредита по льготной ставке, часть — по рыночной. Об этом «Известиям» сообщили в Альфа-Банке, Росбанке и Совкомбанке. В Альфа-Банке и Совкомбанке спрос в октябре вырос на 26% по сравнению с сентябрём. В Росбанке объём выдачи вырос на 14%, при этом на комбо-программу приходится четверть всех жилищных кредитов.

Максимальная сумма льготной ипотеки составляет 12 миллионов ₽ в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, 6 миллионов ₽ — в других регионах России. При этом средний размер комбо-ипотеки в Совкомбанке составляет 12,7 миллиона ₽, в Альфа-Банке — 13 миллионов ₽, в Росбанке — 15,5 миллиона ₽.

Видео дня

По данным группы «Самолёт», двухкомнатная квартира в Москве сейчас стоит 14,5 миллиона ₽, трёхкомнатная — 19,4 миллиона ₽. Даже в Новой Москве в льготный лимит укладывается только двухкомнатная квартира, которая в среднем стоит 11,4 миллиона ₽.

Ежемесячный платёж по льготной ипотеке за «двушку» составляет 97 тысяч ₽. Для того, чтобы на оплату кредита не уходило больше половины зарплаты, она должна составлять около 194 тысяч ₽. Многодетным семьям, которые захотят улучшить жилищные условия и купить трёхкомнатную квартиру, придётся иметь совокупный доход в 252 тысячи ₽. Это выше средних московских зарплат, которые Росстат оценивает в 122 тысячи ₽. То есть даже обеспеченным россиянам становится всё труднее купить жильё, делает вывод эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.