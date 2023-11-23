В Банке России оценили риски комбинированной ипотеки

"Мы в целом относимся нейтрально к комбинированию льготных ипотек по госпрограммам с рыночными продуктами. В таких схемах нет больших рисков, если банк информирует заемщика обо всех условиях и нюансах сделки, а также если не происходит искусственного завышения стоимости жилья, например, когда по "льготной ипотеке от застройщика" процентные платежи включены в стоимость жилья", - указали в ЦБ.