Юрист Гукова дала рекомендации при банкротстве застройщика

Основательница юридической компании GAP Ирина Гукова 25 ноября рассказала газете «Известия», какие меры следует принимать при банкротстве застройщика.

Юрист дала советы, что делать при банкротстве застройщика
© РИА Новости

Эксперт предложила в первую очередь изучить всю документацию и договоры, заключенные с застройщиком, чтобы понять, какие права и обязанности есть у клиента. Также необходимо обратить внимание на условия возврата денег или получения недвижимости, а также сроки исполнения.

Далее необходимо ознакомиться со статусом банкротства застройщика, определить, в какой стадии находится процесс банкротства, указала Гукова.

В настоящее время в России действует федеральный закон о несостоятельности, который регулирует процедуру банкротства. Эксперт призвала обратиться к юристу, специализирующемуся в области недвижимости и банкротства, и присоединиться к группе пострадавших, следить за новостями в этой сфере. Общаясь с другими пострадавшими можно обменяться информацией, опытом и ресурсами для защиты своих интересов.

Юрист отметила, что при банкротстве застройщика суд поможет сыграть важную роль в защите прав и интересов пострадавших покупателей.

Кроме того, необходимо назначить временного управляющего, в этом может помочь суд. Управляющий сможет осуществлять контроль над имуществом застройщика и управлять его деятельностью во время процедуры банкротства.

Третий момент — нужно рассмотреть требования кредиторов. Суд будет принимать решение по представленным требованиям кредиторов, включая покупателей недвижимости. Это включает в себя рассмотрение требований о возврате денег или недвижимости.

Главное о финансах
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости