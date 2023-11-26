Специалист предупредил о последствиях занижения стоимости квартиры в договоре

«Для этого должны одновременно соблюдаться следующие условия: налог могут не платить родители, у которых есть двое и более детей, не достигших 18 лет (24 лет, если учатся очно), взамен проданного жилья необходимо приобрести другое в течение того же года, когда было продано жильё, или до 30 апреля следующего года, новое жильё должно быть больше по площади или его кадастровая стоимость должна быть выше, кадастровая стоимость жилья на продажу не должна быть больше 50 млн рублей», — заявил эксперт.