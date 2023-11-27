Выдачи ипотеки в России в октябре рухнули почти на четверть

Количество выданных в октябре российскими банками ипотечных кредитов упало на 22% - до 181,9 тысячи, при этом их число "на руках" у россиян приближается к пяти миллионам, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг-бюро".

Банк России в июле начал ужесточать денежно-кредитную политику, в последний раз поднял ставку 27 октября - сразу на два процентных пункта, до 15% годовых.

Согласно данным компании, россияне в октябре взяли минимальное число ипотек за три месяца - 181,9 тысячи, хотя это все еще на треть больше среднемесячного уровня до ипотечного бума, начавшегося в августе.

Объем выданных в прошлом месяце кредитов также упал - на 25%, до 750 миллиардов рублей. Это в том числе произошло из-за сокращения среднего размера новой ипотеки - на 4%, до 4,1 миллиона рублей.