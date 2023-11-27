Названы основные тренды загородной недвижимости Подмосковья

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В течение 2023 года строительство частных домов на территории Подмосковья менялось и адаптировалось под новые потребности владельцев. В большинстве случаев люди хотели оптимизировать время и ресурсы, затраченные на возведение загородного жилья. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала пресс-служба компании Skolkovo Realty.

По словам гендиректора Skolkovo Realty Бориса Борискина, привычные срубы и кирпичные постройки еще популярны, но при этом ощутимо растет интерес к быстровозводимым домам - каркасным конструкциям, зданиям из газоблоков и SIP-панелей. «Все чаще граждане останавливаются на каркасных домах. Этот вариант возводится недолго и относительно недорога, однако требует высококачественных материалов и строгого соблюдения технологии», - отметил специалист.

Не менее популярный газобетон обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, позволяет сэкономить на фундаменте и отоплении. Но важно учитывать, что для этого варианта необходимо специальное оборудование для обработки, которое может обойтись дороже других материалов. SIP-панели долговечны, экономичны и экологичны. Они создают теплоизоляцию, но могут иметь ограничения в архитектурном дизайне.