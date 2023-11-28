Как сократить платеж по ипотеке

Любой кредит — это финансовая нагрузка на бюджет семьи. Существуют способы сократить платежи по ипотеке и тем самым уменьшить расходы. Расскажем, как это сделать.

Рефинансирование ипотеки

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Один из способов снизить ежемесячные платежи — это рефинансирование ипотеки. Можно перевести ипотечный договор в другой банк под более выгодный процент.

Подать заявку на рефинансирование в ВТБ можно онлайн, это займёт пару минут. Заполните анкету на сайте и оставьте номер мобильного телефона, на который поступит решение по заявке. Если банк одобрит заявку, оформите рефинансирование дистанционно всего по двум документам. Это позволит сократить ежемесячные платежи и общую переплату по договору.

Досрочное погашение

Самый эффективный способ сократить выплаты — сделать досрочное погашение. Его можно сделать единовременно или проводить регулярно, каждый месяц внося больше денег, чем запланировано изначально. Достаточно хотя бы раз внести любую сумму досрочно, и весь платежный график будет пересчитан. Уменьшатся основной долг, проценты, исходя из этого будет посчитан новый ежемесячный платеж.

Для досрочного погашения можно использовать собственные средства, например полученное наследство или внеплановую премию. А можно использовать льготы от государства.

Налоговый вычет

За покупку жилья за счет собственных средств или в ипотеку налогоплательщикам РФ положен налоговый вычет. Граждане могут вернуть часть подоходных налогов, уплаченных ранее. Вернуть можно 13% от стоимости жилья, но не больше 260 000 рублей. Отдельно можно получить вычет за проценты, уплаченные банку, — до 390 000 рублей. Клиенты ВТБ могут получить вычет в упрощенном порядке, сотрудники банка помогут оформить документы и подать заявку.

Налоговый вычет приходит на расчётный счёт в виде определённой суммы — не более суммы уплаченных налогов за отчётный период. Потратить их можно как угодно, в том числе направить на досрочное погашение ипотеки, чтобы сократить ежемесячные платежи и общую переплату за весь кредит.

Материнский капитал

Семьям с детьми положена дополнительная материальная помощь от государства — материнский капитал. Кто может участвовать в программе:

если с 1 января 2007 родился (или усыновлен) второй или последующий ребёнок;

если в 2020 году или позже родился (или усыновлен) единственный ребёнок.

Размер материнского капитала ежегодно индексируют: в 2023 году за первого ребёнка можно получить 586,9 тыс. рублей, за второго — 775,6 тыс. рублей.

Направить материнский капитал можно на определённые задачи: на формирование пенсии матери, на обучение детей. Также можно потратить деньги на улучшение жилищных условий — например, внести платеж по действующей ипотеке.