ЦБ предлагает увеличить страховую сумму покрытия эскроу

"Мы понимаем, что 10 миллионов (рублей – ред.) - уже, наверное, маловато… Мы сейчас обсуждаем с Агентством по страхованию вкладов увеличение этой суммы покрытия, ну, потому что цены сильно выросли. 10 миллионов планка была установлена несколько лет назад, и надо бы поднять, потому сейчас уже под 10 миллионов особенно в Москве не так много, что можно купить", - сказал он в ходе вебинара "Финтрек".