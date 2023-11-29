ЦБ предлагает увеличить страховую сумму покрытия эскроу
Банк России обсуждает с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) увеличение страховой суммы покрытия счетов эскроу в условиях роста цен на жилье, сейчас она - до 10 миллионов рублей, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.
"Мы понимаем, что 10 миллионов (рублей – ред.) - уже, наверное, маловато… Мы сейчас обсуждаем с Агентством по страхованию вкладов увеличение этой суммы покрытия, ну, потому что цены сильно выросли. 10 миллионов планка была установлена несколько лет назад, и надо бы поднять, потому сейчас уже под 10 миллионов особенно в Москве не так много, что можно купить", - сказал он в ходе вебинара "Финтрек".
Реформа долевого строительства обязала всех российских девелоперов, привлекающих средства граждан в строительство жилья, с 1 июля 2019 года работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир. Страховой лимит по таким счетам установлен в размере 10 миллионов рублей.
По данным ЦБ, за третий квартал текущего года в результате высоких продаж на счета эскроу поступил рекордный объем средств – почти 1,6 триллиона рублей (для сравнения - во втором квартале 1 триллион рублей). В результате остаток средств на этих счетах превысил 5,4 триллиона рублей, а уровень покрытия задолженности средствами на эскроу вырос до 86 с 81%, что обеспечивает достаточно низкую среднюю ставку по кредитам (5,6%).