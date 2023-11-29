Предсказано снижение цен на недвижимость в 2024 году

В 2024 году на фоне высокой ключевой ставки произойдет спад спроса на покупку вторичного жилья, что приведет к снижению цен на эту недвижимость. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, стоимость квадратного метра напрямую связана с объемами выдачи ипотеки. На последний же показатель влияет ключевая ставка, при росте которой спрос на покупку падает и наоборот. Ракута отметил, что сейчас в РФ «достаточно высокая ключевая ставка и в будущем, скорее всего, увеличится».

«Рынок вторичного жилья остановится. Таким образом, ожидается, что в следующем году цены на жилье будут снижаться. Покупателей станет поменьше, поэтому продавцам ничего не остается, как сбавлять стоимость», — сказал брокер.