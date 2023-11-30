В ЦБ сообщили о снижении выдачи ипотеки в октябре почти на 20%

Выдачи ипотечных кредитов (ИЖК) уменьшились в октябре 2023 года на 19,4%, но в годовом выражении превысили октябрь прошлого года в полтора раза, говорится в материалах, размещенных на сайте Банка России.

"Кредитные организации в октябре предоставили 200,4 тыс. рублевых ИЖК на 769,6 млрд рублей (-19,4%) против рекордных 238,2 тыс. ИЖК на 955,2 млрд рублей в сентябре. По сравнению с октябрем 2022 года выдачи по количеству и объему ИЖК возросли более чем в 1,5 раза", - сказано в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования (ИЖК), размещенных на сайте Центробанка.

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Совет директоров Банка России на заседании в октябре повысил ключевую ставку сразу на 2 п. п., до 15%, что привело к росту рыночных ставок по кредитам, в том числе и ипотечным, ранее сообщал ТАСС. Однако в исследовании констатируется, что, предоставление ипотечных кредитов в октябре сохранялось на повышенном уровне относительно среднемесячного значения 2023 года (627,3 млрд рублей в среднем за январь - октябрь 2023 года).

"Несмотря на ужесточение условий кредитования, в том числе в части увеличения первоначального взноса по льготным программам до 20% <...> спрос на ипотеку существенно не снизился", - говорится в документе.

По мнению экспертов ЦБ России, это связано с тем, что льготные программы оставались основным драйвером ипотечного кредитования: доля выдач по ним в общем объеме ИЖК составила 70,6% (55,6% в среднем за 2023 год).

"Выдачи по программам с господдержкой ожидаемо сократились, но оставались повышенными: в октябре по ним предоставлено ИЖК на 543,1 млрд рублей (-17,4% за месяц)", - отмечено в аналитическом исследовании.

В итоге, по данным ЦБ, на фоне повышения процентных ставок выдачи ипотеки на рыночных условиях в октябре сократились на четверть - до 226,5 млрд рублей.

Эксперты ЦБ, ссылаясь на данные ДОМ.РФ, также сообщают, что в ноябре спрос на ипотеку с господдержкой сохраняется.

"По льготным программам только в первые три недели ноября предоставлено ИЖК на сумму более 400 млрд рублей.", - уточняется в документе.