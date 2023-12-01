В Москве вырастет налог на жилье

Налог на жильё в Москве вырастет в 2024 году
В столице пересмотрели кадастровую стоимость недвижимости.
Кадастровая стоимость жилой недвижимости в Москве вырастет в среднем на 21% с 1 января 2024 года, сообщили в столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений. При этом оценка нежилой недвижимости снизилась на 3%.
«На кадастровую стоимость недвижимости влияют различные факторы, которые касаются как самого объекта — год постройки, материалы, из которых он возведен, этаж и тому подобное, — так и его расположения. Например, наличие рядом парка, близость станций метро, МЦК, МЦД, крупных дорожных магистралей», — говорится в сообщении.
Кадастровая оценка нужная для вычисления суммы налога на недвижимость, налога при продаже квартиры и других налогов. После предыдущего перерасчёта кадастровая стоимость жилья в Москве с 1 января 2022 года также выросла на 21%.