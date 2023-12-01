Аксаков предложил запретить использование квартир под гостиницы

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать в качестве эксперимента разрешить индивидуальные жилые дома для официальной гостиничной деятельности. Эксперимент предлагается провести в южных регионах — Крыму, Севастополе и Краснодарском крае — с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года. Сейчас закон не разрешает предоставлять услуги туристам в индивидуальных жилых домах, из-за чего серый рынок нелегальных гостиниц растет.

Аксаков считает, что также нужно отрегулировать вопросы помещений, которые предоставляются гражданам как гостиницы в многоквартирных домах. По его словам, ему часто жалуются по поводу того, что некоторые собственники квартир предоставляют свое жилье для временного проживания. «Зачастую это мигранты, которые в большом количестве проживают в этих узких и небольших площадях. Они создают проблемы соседям тем, кто живет в этом доме. Постоянная миграция происходит, грязь, неухоженность, и поэтому я бы установил вообще запрет на использование вот таких помещений, как гостиничную площадь», — сказал депутат. Он добавил, что если квартира сдается на долгий срок, то законодательное регулирование не требуется.