Назван средний срок продажи «вторички» в Москве

Срок продажи квартир на вторичном рынке в Московском регионе резко вырос, обратили внимание аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», проанализировав сделки, заключенные в 2023 году. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

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Средняя продолжительность срока экспозиции (период времени, в течение которого объект экспонируется на рынке до достижения соглашения между продавцом и покупателем о его покупке) ликвидного лота на вторичном рынке в Москве составляет три месяца, в Подмосковье — пять, выяснили аналитики. При этом срок продажи менее ликвидных «вторичек» достигает 4-5 месяцев в Москве и порядка 6-7 месяцев в области. Отдельные лоты могут продаваться и больше года.

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Наиболее длительная реализация объектов в столице наблюдается в Некрасовке, Печатниках и Бирюлеве. В Подмосковье менее привлекательные лоты замечены в Балашихе, Люберцах и Мытищах. Именно в этих районах и городских округах сосредоточен максимальный объем предложения, что создает ощутимую конкуренцию между продавцами.

Срок экспозиции также увеличивает плохая транспортная доступность, неразвитая инфраструктура и характеристики квартиры. В частности, дольше продаются вторичные лоты в промышленных районах, рядом с больницами, полицейскими участками, кладбищами, в домах советской постройки с плохой системой коммуникаций, а также квартиры старого жилого фонда без балконов и с неудачным видом из окна.

«Если в январе-феврале 2023 года средний период реализации ликвидного лота составлял порядка двух месяцев, то в июле он сократился до 3-4 недель. Тогда, опасаясь повышения ключевой, а вслед и ипотечной ставки, покупатели начали активнее приобретать "вторичку". В итоге высокий спрос сохранялся вплоть до сентября. К концу года интерес к "вторичке" снизился из-за отсутствия выгодных условий кредитования, а период реализации вырос в три раза. По нашим прогнозам, тенденция к увеличению срока экспозиции сохранится и в 2024 году, если не будет принято решение о снижении ставки», — сообщила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.