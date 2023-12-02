Первоначальный взнос по льготной ипотеке повысят в России

Зампред Правительства России Марат Хуснуллин заявил о планах Кабмина РФ повысить первый взнос по льготным и семейным ипотекам, сообщает ИА DEITA.RU.

По данным Хуснуллина, российские власти намерены пойти на такие меря для контроля выдачи льготных кредитов на квартиры и дома, так как в стране начали в большом объеме оформлять ипотеки.

Он отметил, что ипотечные программы в Российской Федерации будут развиваться и меняться. До лета следующего года в стране будут действовать семейная и льготная ипотеки и на данном этапе, по его словам, чиновники работают над введением увеличенного первоначального взноса.

Напомним, что ранее в Центробанке России предупредили о необходимости планово завышать процентную ставку по льготной ипотеке, чтобы довести ее до рыночных показателей. Таким образом пытаются уменьшить разницу стоимости недвижимость между новостройками и вторичным рынком. Как показал опыт с поднятием банком ставки до 15%, спрос на вторичное жилье начал расти.