Рост арендных ставок на жилье в России замедлился

После осеннего всплеска спроса на рынке аренды жилья в России наступила стабилизация — темпы роста ставок замедлились или прекратились на крупнейших региональных рынках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Тем не менее цены пока удерживаются на высоком уровне, отражая ожидания собственников. По данным аналитиков, в ноябре средняя стоимость аренды «однушек» в 18 крупнейших городах составила 27,1 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 1% за месяц. Аренда «двушек» подешевела на 2%, до 39,5 тыс. рублей.

Наибольший прирост ставок на «однушки» зафиксирован в Красноярске, Челябинске и Перми — на 4%. Вместе с тем в Воронеже цены упали на 8%, в Петербурге — на 1%. В Москве средняя стоимость аренды «однушек» составила 55 тыс. рублей, «двушек» — 99,2 тыс. рублей.

По словам экспертов, на рынок вновь начали возвращаться объекты с адекватными ставками. Вместе с тем психологический фактор заставляет многих собственников продолжать повышать цены.