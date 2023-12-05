Министерство финансов может ввести целый ряд ограничений для получения льготных ипотечных программ, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Чиновники намерены урезать вдвое сумму размер кредита до 6 млн рублей (сейчас 12 млн рублей), а кроме того предлагают ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов.

Также власти ограничат возможную закредитованность «льготных ипотечников» — им могут ограничить размер предельной долговой нагрузки, который с учетом льготного кредита не должен превышать 50%, а также ввести отдельное требование к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.