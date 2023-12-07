Названа стоимость самой дешевой квартиры в «Москва-Сити»

Для самого дешевого жилья в «Москва-Сити» ищут квартиросъемщика. Стоимость аренды недвижимости в центре столицы назвал портал MSK.RU.

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Съем жилплощади на 35-м этаже небоскреба «Око» обойдется в 115 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные платежи. Арендодатель предлагает и другой вариант: ежемесячные выплаты в размере 125 тысяч рублей с оплатой коммунальных услуг по счетчикам. Первый месяц жизни (включая залог и комиссию) обойдется квартиранту в 300 тысяч рублей.

Площадь жилья составляет 15 метров, но здесь, по словам владельца, умещается вся необходимая мебель и бытовая техника. В распоряжении арендатора — посуда, постельное белье и полотенца. Из окна открывается вид на столицу с высоты птичьего полета.