Россияне начали меньше интересоваться покупкой зарубежной недвижимости

Спрос жителей России на покупку зарубежной недвижимости сократился на 31% за 11 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом ТАСС сообщил сооснователь и управляющий партнер Tranio (международный брокер недвижимости) Михаил Буланов.

"По итогам 11 месяцев 2023 года спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости охлаждается после прошлогоднего пика - число новых заявок снизилось на 31%", - сказал собеседник агентства.

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Согласно исследованию Tranio, если в 2022 году подавляющее число сделок пришлось на Турцию, ОАЭ и Грузию, то в 2023 году число заявок на покупки в Турции упало на 70% в сравнении с 2022 годом, в Грузии - на 38%, в ОАЭ - на 13%. Покупатели недвижимости из России по-прежнему активны на рынках Ближнего Востока, но спрос больше не фокусируется только на Турции и Дубае, а расширяется на остальные эмираты и другие страны региона: Египет, Оман, Катар, Саудовскую Аравию. На рынках Европы спрос поддерживают программы вида на жительство (ВНЖ): традиционно востребованы Испания, Греция и Кипр, где можно получить статус резидента при покупке недвижимости.

"В 2023 году закрылись ранее популярные у россиян программы "золотого паспорта" Черногории (предоставление гражданства в обмен на инвестиции - прим. ТАСС) и "золотой визы" Португалии (программа получения вида на жительство за инвестиции - прим. ТАСС), но, поскольку интерес к инвестиционным ВНЖ в Европе сохраняется, рынок быстро предлагает альтернативы. Например, мы видим, что во второй половине 2023 года растет спрос российских клиентов на недвижимость под ВНЖ Венгрии и программу Global Residence Мальты", - добавил Буланов.

Кроме того, растет спрос на недвижимость в Азии, где основными центрами притяжения для российских покупателей стали острова Пхукет и Бали. В частности, по данным аналитиков, за последний год спрос россиян на тайскую недвижимость увеличился на 37%. Причем если раньше россияне в Таиланде покупали в основном объекты для отдыха и под аренду, то сейчас востребовано жилье для переезда, а также инвестиции в новостройки.

Покупатели из СНГ

Спрос покупателей из СНГ, наоборот, находится на подъеме на фоне опасений по поводу расширения санкций - заявки из стран СНГ, кроме РФ, за год выросли на 49%, отмечают в Tranio. Самый заметный всплеск активности отмечен в Узбекистане и Киргизии, где число запросов на покупку за год увеличилось на 195% и 159% соответственно.