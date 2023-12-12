В Минфине рассказали о работе над изменениями в льготной ипотеке

Решение о внесении изменений в программу льготной ипотеки может быть принято до конца 2023 года, заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков. По его словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос еще прорабатывается.

«До сих пор идут дискуссии, и вопрос прорабатывается. Но мне кажется, что до конца года решение будет принято», — сказал он журналистам.

Ранее стало известно, что российский Минфин предложил правительству изменить условия выдачи льготной ипотеки. Так, в ведомстве выступили за сокращение максимального размера льготного жилищного кредита для Москвы, Петербурга и Ленобласти вдвое — до 6 млн рублей. Кроме того, размер минимального первоначального взноса предложено увеличить с 20 до 30 процентов.

В начале декабря вице-премьер Марат Хуснуллин предупредил, что «льготная и семейная ипотека в России будет развиваться». Поэтому, по его словам, сейчас в кабмине готовят меры по увеличению первоначального взноса.