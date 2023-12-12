В Минфине рассказали о работе над изменениями в льготной ипотеке

Решение о внесении изменений в программу льготной ипотеки может быть принято до конца 2023 года, заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков. По его словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос еще прорабатывается.

В Минфине рассказали о работе над изменениями в льготной ипотеке
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«До сих пор идут дискуссии, и вопрос прорабатывается. Но мне кажется, что до конца года решение будет принято», — сказал он журналистам.

Ранее стало известно, что российский Минфин предложил правительству изменить условия выдачи льготной ипотеки. Так, в ведомстве выступили за сокращение максимального размера льготного жилищного кредита для Москвы, Петербурга и Ленобласти вдвое — до 6 млн рублей. Кроме того, размер минимального первоначального взноса предложено увеличить с 20 до 30 процентов.

В начале декабря вице-премьер Марат Хуснуллин предупредил, что «льготная и семейная ипотека в России будет развиваться». Поэтому, по его словам, сейчас в кабмине готовят меры по увеличению первоначального взноса.

При этом профессор Финуниверситета при правительстве Алексей Зубец отметил, что только 15% россиян могут позволить себе приобрести недвижимость. Он добавил, что из них только 3% способны приобрести жилье без ипотечного кредита.

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