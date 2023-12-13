Правительство поддержало упрощение жилищных сделок с маткапиталом

Правительство внесло законопроект, упрощающий раздел имущества, приобретенного на средства материнского капитала. Проект был утвержден на заседании 11 декабря.

Правительство поддержало упрощение жилищных сделок с маткапиталом
© РИА Новости

«Правительство поддержало депутатский законопроект, который упрощает раздел имущества, приобретенного на средства маткапитала. Отзыв был утвержден на заседании 11 декабря», — передает слова источника газета «Ведомости».

Законопроект дает возможность отказа от доли в жилье членам семьи матери с совершеннолетним ребенком — ранее такого права не было. Возможность отказа позволит продать жилье до погашения ипотеки, что даст совершеннолетним детям самостоятельно принимать решение о необходимости выделения им доли в жилье, в том числе в случае наличия собственной жилплощади.

Объем новых жилищных проектов в России существенно сократился

Госдума ограничила список семей, которые смогут получить маткапитал. Отныне в России материнский капитал будет предоставляться только тем детям, которые имеют гражданство России по рождению.

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