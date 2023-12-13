Эксперт рассказал о способах сбить цену на аренду жилья

«Изучите обстановку на рынке. Если вы увидите, что в этом районе и в этом сегменте нет большого выбора квартир по такой же цене или ниже, можно попробовать договориться с хозяином выбранной вами жилплощади о снижении стоимости аренды. При отсутствии альтернативы торговаться не стоит. Если вы все же решили это сделать, то не злоупотребляйте торгом: недвижимость сейчас действительно значительно подорожала, и ваши усилия могут оказаться тщетными», — рекомендовал эксперт.