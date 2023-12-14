Елочный круговорот, или Где сдать елку на переработку в центре Москвы

14.12.2023 Акцию «Елочный круговорот» запустили в Москве. Часть площадок для сдачи деревьев на переработку открыли в Центральном административном округе. На портале «Активный гражданин» москвичам предложили поучаствовать в новом голосовании на тему акции. Всего в столице открыли 600 пунктов приема елок. В центре Москвы их можно найти по адресам: улица Долгоруковская, дом 39/6; Ермолаевский переулок, дом 21; Новинский бульвар, дом 18; Хилков переулок, дом 3; улица Большая Полянка, дом 30; улица Татарская, дом 14; Гончарная улица, дом 38; 2-й Сыромятнический переулок, дом 4; улица Нижняя Красносельская, дом 44. На портале «Активный гражданин» пользователям предложили ответить на два вопроса об акции «Елочный круговорот» и рассказать о своем опыте. Впервые инициативу провели в Москве в 2016 году.