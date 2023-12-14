Ценам на квартиры в новостройках Москвы предсказали рост

В 2024 году с учетом сложившихся условий на рынке недвижимости квартиры в новостройках Москвы будут дорожать. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин.

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По его словам, стоимость будет расти плавно — в пределах 0,5-1,5 процента в месяц. Правдин добавил, что такими же темпами цены росли в 2023 году.

Он добавил, что покупатели будут предпочитать квартиры в новостройках вторичной недвижимости из-за высокого уровня ипотечных ставок. Эта тенденция сохранится, даже если будут приняты меры по ужесточению льготных ипотечных программ. Это, например, повышение первоначального взноса с 20 до 30 процентов, а также снижение максимальной суммы кредита с 12 до 6 миллионов рублей.

В настоящее время проценты по ипотеке на вторичном рынке находятся на уровне выше 17 процентов годовых. Для покупки квартиры в новостройке покупателям могут быть предложены субсидированные ставки, увеличение тела кредита при наценке на стоимость квартиры и другие условия, благодаря которым ежемесячные платежи для покупателя будут более комфортными, а переплата за весь срок кредитования значительно ниже.

Правдин также заявил, что, покупая новостройку, россиянин становится обладателем квартиры в новом жилом комплексе более высокого класса, чем на вторичном рынке.

По его словам, дорожать будут объекты застройщиков, которые смогут быстро реагировать на изменения на ипотечном рынке. Спада цен на квартиры на первичном рынке ждать не стоит, несмотря на то, что на нем есть застройщики, которые на фоне ажиотажного спроса под конец года переоценили свои ЖК и продают квартиры по завышенной стоимости. Максимум, что может произойти в этом сегменте — стагнация цен зимой. Покупатели также могут рассчитывать на дополнительные скидки в зимний период.