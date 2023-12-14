Минфин проработает вопрос продления семейной ипотеки

«Минфин РФ последовательно придерживается позиции о необходимости адресной и социальной направленности льготных ипотечных программ. Вопрос (о продлении семейной ипотеки — прим. URA.RU) будет оперативно проработан с другими министерствами и ведомствами», — передает сообщение ведомства РИА Новости.