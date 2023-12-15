Курс рубля в ходе валютных торгов на Московской бирже немного укрепился на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 16% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до публикации решения регулятора курс доллара снижался на 0,31%, до 89,6 рубля, евро - на 0,54%, до 98,27 рубля. Курс юаня к рублю находился на уровне 12,583 рубля (-0,57%), свидетельствуют данные торгов на 13:23 мск. В то же время индекс Мосбиржи снижался на 1,07%, до 2 976,6 пункта, а индекс РТС находился на уровне 1 046,36 пункта (-0,86%).

Согласно данным на 13:30 мск, курс доллара ускорил снижение до 0,44% и находился на уровне 89,48 руб., евро торговался на уровне 98,24 руб. (-0,56%). Юань находился на отметке в 12,57 руб. (-0,67%). К 13:33 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,83%, достигнув 3 000,64 пункта, индекс РТС составлял 1 054,58 пункта (-0,08%).

К 13:55 мск курс доллара на Московской бирже замедлил снижение и находился на отметке в 89,7 рубля (-0,19%), евро снижался на 0,33%, до 98,47 рубля, юань терял 0,38%, опускаясь до 12,607 рубля. В то же время индекс Мосбиржи снижался на 0,57%, до 2 991,62 пункта, индекс РТС составлял 1 050,73 пункта (-0,44%).

Индекс Мосбиржи

Российский рынок ценных бумаг позитивно отреагировал на решение Банка России повысить ключевую ставку. Ранее часть опрошенных ТАСС экспертов не исключала, что регулятор может принять более широкий шаг в 200 б. п.