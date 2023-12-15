Правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке

Правительство скорректировало несколько параметров льготной ипотеки
Правительство России решило скорректировать некоторые параметры льготных ипотечных программ, в частности увеличить первоначальный взнос по ипотечным кредитам, выдаваемым по ставке в 8%, до 30%, а также ограничить максимальный размер таких кредитов 6 млн руб. во всех регионах. Об этом говорится в материалах на сайте Министерства финансов РФ.
"Правительство приняло решение скорректировать ряд параметров льготных ипотечных программ. Постановление об этом подписано. <…> Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн рублей", - сообщается в материалах.
Кроме этого, кабмин также увеличил с 6 до 9 миллионов предельный размер кредита по программам Дальневосточной и Арктической ипотеки, предполагающей выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.