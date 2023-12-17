Подорожание капремонта не коснется УК, уже закупивших материалы

«В этом году фиксируется подорожание услуг и материалов на 20-25%. Проблема заключается в том, что сметирование происходило по старым ценам и заблаговременно, еще в прошлом году. В выигрыше остались те УК и ТСЖ, которые смогли заранее закупиться стройматериалами и договориться о замораживании роста стоимости будущих работ», — рассказал «Известиям» Чулочников.