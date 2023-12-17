«Известия»: подорожание капремонта не коснется УК, уже закупивших материалы
Подорожание тарифов на капремонт многоквартирных домов в России не коснется управляющих компаний и ТСЖ, которые заранее закупились стройматериалами и договорились о замораживании роста стоимости работ. Об этом рассказал президент ассоциации АКОН Никита Чулочников.
«В этом году фиксируется подорожание услуг и материалов на 20-25%. Проблема заключается в том, что сметирование происходило по старым ценам и заблаговременно, еще в прошлом году. В выигрыше остались те УК и ТСЖ, которые смогли заранее закупиться стройматериалами и договориться о замораживании роста стоимости будущих работ», — рассказал «Известиям» Чулочников.
Стоимость ремонтных строительно-монтажных работ увеличилась на 20-22%, привел данные технический директор ИК «Элемент» Александр Титов. По его словам, стоимость сухих строительных смесей увеличилась на 20-25%, лакокрасочные материалы подорожали до 50% из-за присутствия в них иностранных компонентов.
Эксперт проекта «Контур.Торги» Ксения Петрофанова сообщала, что стоимость капремонта многоквартирных домов в России увеличилась на 12% — с 450 до 506 миллиардов рублей. При этом, по ее словам, количество торгов уменьшилось на 19%. Как заявила эксперт, это привело к увеличению средней цены тендера до 16,2 миллиона рублей.