Названы обогнавшие Москву по подорожанию жилья мегаполисы России

Челябинск и еще восемь городов-миллионников обогнали Москву по подорожанию жилья на вторичном рынке в 2023 году. Такие данные назвали аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

К концу ноября средняя стоимость одного квадратного метра готового жилья в Челябинске выросла на 36,4 процента относительно начала января, до 85,6 тысячи рублей. Второе место по этому показателю занимает Волгоград — там «квадрат» подорожал на 23,25 процента, до 86,3 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону с ростом цен на 18,3 процента, до 110,4 тысячи рублей за «квадрат».

В топ-5 мегаполисов с самым заметным ростом цен также вошли Омск (плюс 16,5 процента, до 94,1 тысячи рублей) и Самара (плюс 16,3 процента, до 108 тысяч рублей). Москва занимает в рейтинге десятую строчку — «вторичка» в столице подрожала 12,7 процента с начала года, до 281,8 тысячи рублей за один квадратный метр.