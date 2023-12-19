В Москве стало меньше элитных квартир для аренды

В Москве стало меньше элитных квартир, доступных для аренды. О том, что в столице теперь сложнее снять один вид жилья, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные агентства «Intermark Аренда».

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За год количество дорогих квартир для аренды в Москве сократилось на 64 процента. В ноябре предложение продолжило снижаться и за месяц опустилось еще на 11 процентов.

«В 2023 году активный спрос на аренду элитных квадратных метров заметно вымывал предложение», — отметили эксперты.

В агентстве добавили, что за год срок экспозиции квартир сократился более чем вдвое — с двух с половиной до одного месяца. Вместе со спросом растет и стоимость — за 12 месяцев аренда элитного жилья подорожала на 16 процентов, в среднем до 375 тысяч рублей в месяц. Самые дорогие квартиры находятся в районе Арбат-Кропоткинская (402 тысячи рублей в месяц), а наиболее доступные — в Краснопресненском районе (298 тысяч).