Эксперт рассказал о новой схеме обмана на рынке жилья

Новый способ мошенничества появился на рынке недвижимости. Об этом и о том, как не попасться на уловки мошенников, рассказал юрист, гендиректор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин.

Рассчитан новый способ обмана на собственников, которые торопятся с продажей своей квартиры, говорит эксперт.

Работает он следующим образом: к человеку обращается заинтересованный покупатель, сообщая, что готов приобретать недвижимость, но как юридическое лицо. Если собственника такой вариант устраивает, ему предлагают вместо стандартного соглашения о внесении аванса сразу подписать договор купли-продажи. В нем указывают, что в день подписания вносится небольшой аванс (например, 50 тысяч рублей), а остальные деньги будут перечислены в течение определенного периода.

Когда договор между собственником и юрлицом подписан, а аванс переведен, покупатель пропадает, на связь не выходит. Не дождавшись ответа и не получив оставшихся денег за квартиру, человек возвращает ее на рынок и продает другим людям.

Как только сделка регистрируется, его ожидает неприятный сюрприз - иск в суд с требованием выплатить в пользу юрлица неустойку, так как, продав квартиру третьему лицу, человек нарушил условия ранее подписанного договора купли-продажи.

При этом небольшая сумма полученного аванса не должна вводить в заблуждение. Ущерб от данной схемы может быть весьма существенным.

"Недавно по такому делу в Москве в суде мошенники доказали, что из-за продажи недвижимости третьему лицу их компания понесла убытки на сумму 2 млн рублей. В итоге по решению суда со всеми штрафами и пенями человек должен выплатить в пользу "пострадавшего" юридического лица 2,9 млн", - рассказывает Пысин.

Действуют в рамках данной схемы мошенники очень грамотно, в том числе с юридической составляющей. Они стирают все переписки, собирают документы, доказывающие, что понесли убытки, идут на различные хитрости.

"Например, в данной истории они отправили собственнику уведомление с пустым письмом, представив в суде это как доказательство того, что информировали его о своей готовности закрыть сделку и необходимости для этого продлить срок внесения оплаты", - добавил риелтор.

Оказавшись в данной ситуации, главное - перед продажей квартиры третьему лицу уведомить бывшего покупателя, отмечает Пысин. Для этого необходимо направить заказным письмом на юридический адрес компании соглашение о расторжении договора купли-продажи в связи с невнесением полной оплаты. Это минимум, который поможет доказать собственнику свою добросовестность как продавцу.

В целом же следует максимально внимательно изучить предложенный договор купли-продажи, по возможности вовсе отказаться от его подписания в случае каких-либо сомнений либо обратиться к юристу для сопровождения сделки.