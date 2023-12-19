Риелтор Летенков: в России появится персональное ипотечное кредитование

Рынок ипотеки в России движется к персонализированному подходу при определении процентных ставок для заемщиков. Об этом сообщает "Лента.ру". По словам генерального директора "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерия Летенкова, влияют на стоимость кредитования ключевая ставка ЦБ, прибыльность банковского бизнеса и страховые требования. Летенков считает, что высокий уровень ставок сохранится, основываясь на текущих тенденциях и заявлениях регулятора. Вскоре, полагает специалист, ставки будут зависеть от размера первоначального взноса, долговой нагрузки и других индивидуальных параметров клиента. "Это может привести к персонализации ипотечных ставок", - прогнозирует эксперт. В середине декабря Центральный банк России выразил поддержку предложениям правительства об ужесточении условий льготной ипотеки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что эти изменения приведут к охлаждению рынка ипотеки, но основное воздействие на портфель ипотеки будет оказывать повышение ключевой ставки. Также она подчеркнула, что дополнительные макропруденциальные меры будут введены с начала января.