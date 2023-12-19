Эксперт рассказал об оформлении доли в качестве отдельного жилья

Доля в квартире может быть выделена как отдельное жилье, однако для этого необходимо выполнить условия. Об этом заявил РИА Недвижимость в подкасте «Пятый угол» адвокат Ильдар Мухаметзянов.

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По его словам, с юридической точки зрения вопросов не возникает, если проблем с документацией нет. Однако, как уточнил он, техническая возможность может и не позволить выделить долю в натуре.

Как пояснил специалист, по итогу должно появиться два независимых друг от друга автономных жилых помещения и две раздельные коммунальные системы, общих помещений быть не должно.

По словам Мухаметзянова, в связи с введением на рынок ипотечных программ, расширяющих возможности приобретения недвижимости, случаев выделения долей в натуре становится все меньше.